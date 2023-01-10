Россиянин расчленил жену, приняв ее за инопланетянина Житель Иркутска расчленил жену, приняв ее за инопланетянина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Иркутске задержан 54-летний местный житель, который подозревается в убийстве и расчленении своей жены. Мужчина расправился с супругой, решив, что в нее вселился инопланетянин, сообщает «КП-Иркутск».

Преступление было совершено 1 января. Подозреваемый распивал дома алкоголь, внезапно ему в голову пришла мысль, что в жену вселился представитель внеземной цивилизации. Он убил супругу топором для мяса и отрубил ей голову. После расправы над женой мужчина позвонил дочери, рассказал о произошедшем и попросил вызвать полицию. Подозреваемый помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге местная жительница убила троих своих детей – пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет. Сначала она утверждала, что расправилась с ними «из-за вселившихся бесов», а затем заявила, что в момент преступления находилась под действием наркотиков. Женщина находится под арестом, ей грозит до 20 лет лишения свободы.