Обвиняемая в убийстве детей «из-за бесов» была под действием наркотиков

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Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, которая обвиняется в убийстве трех своих детей «из-за вселившихся бесов», частично признала вину, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Олега Грязютина. По его словам, подозреваемая часто меняет показания и утверждает, что была под действием запрещенных веществ.

Вину признает частично. Говорит, что была в состоянии наркотического опьянения, постоянно меняет свои показания, — приводит агентство слова правозащитника.

Следственное управление СК по Свердловской области сообщило, что женщину может ожидать до 20 лет тюрьмы за убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

Соседи пояснили, что отец ранее работал силовиком, сейчас он в отставке, а мать убитых детей — в одном из госучреждений. По их словам, перед расправой над детьми несовершеннолетние громко кричали и просили мать о пощаде.

Другой собеседник поведал о странностях в поведении семьи. По его словам, в минувшие выходные из квартиры россиянки слышалась громкая молитва, которую читали взрослые и дети. Впоследствии стало известно, что убившая детей женщина является дочерью настоятельницы монастыря в Козельске.