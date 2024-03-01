Россиянин сжег бытовку с тремя рабочими после пьяной ссоры В Красноярском крае мужчина после ссоры поджег бытовку с тремя коллегами

Фото: krk.sledcom

В Красноярском края задержан 48-летний житель села Малая Камала Рыбинского района, который поджег бытовое помещение с тремя работниками лесозаготовки, передает ГУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Злоумышленник после поджога ударился в бега, но его оперативно задержали.

Сегодня в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан в охотничьем домике в лесу, расположенном в 10 км от места происшествия. В настоящее время с ним выполняются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что пожару предшествовала совместная пьянка с участием четырех рабочих. В процессе двое из них поссорились и решили «выяснить» конфликт на кулаках, а после легли спать. Подозреваемый, решив отомстить обидчику, облил помещение бензином, пока все спали, и поджег его. Трагедии удалось избежать — рабочие самостоятельно выбрались на улицу, а затем все рассказали коллегам о произошедшем.

Ранее житель Санкт-Петербурга намеренно устроил пожар в собственной квартире. После этого он вышел на лестничную площадку и выпал из окна, задев козырек в подъезде. На месте происшествия они обнаружили тело женщины. Кем она приходится мужчине и при каких обстоятельствах умерла, не уточняется.