Россиянин сбежал из части, украл велосипед и получил восемь лет колонии Военный из Барнаула получил восемь лет за побег из части и две кражи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Барнауле 2-й гарнизонный военный суд приговорил местного жителя Евгения Землякова к восьми годам колонии общего режима за побег из воинской части и две кражи, сообщает пресс-служба инстанции в своем Telegram-канале. Также россиянина обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что в мае 2023 года мужчина не явился в воинскую часть, его местоположение установили 27 декабря того же года. Однако уже через два дня, 29 декабря, он сбежал. В итоге мужчину вновь задержали уже 31 января 2024 года. Оказалось, что за этот месяц он успел совершить две кражи.

Кроме этого, военнослужащий совершил две кражи из подъездов в одном из населенных пунктов Республики Алтай, похитив велосипед и детскую коляску, — уточняется в сообщении.

Ранее на Сахалине осудили военнослужащего, который в присутствии сослуживцев отказался выполнять приказ командира об отправке в зону СВО. Мужчину приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

До этого Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии общего режима за отказ участвовать в военной операции на Украине. Его признали виновным в неисполнении приказа командования (ч. 2.1 ст. 332 УК РФ).