Россиянин продал жилье вместе с бабушкой Внук в Вологде продал квартиру вместе с 92-летней бабушкой

Житель Вологодской области продал квартиру вместе со своей 92-летней бабушкой, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Покупателем стала местная многодетная семья, которая, как отмечается, знала о данном факте, но не смутилась им. Пенсионерка подала в суд и отстояла свое право на жилье.

Как отмечается, изначально квартирой владела дочь женщины, которая скончалась в 2016 году. Она не сомневалась, что жилплощадь по праву наследования должна была перейти к ней, и не обращалась к нотариусу. Зато это сделал ее внук, который к тому же не указал родственницу в качестве еще одной наследницы.

Таким образом, он стал единоличным владельцем квартиры, земельного участка и гаража в деревне Ростилово Грязовецкого района, доли в квартире в Вологде и денежных вкладов. В 2023 году он решил продать квартиру соседям пенсионерки. Тогда и вскрылся факт переоформления права собственности.

Женщина подала в суд, который признал недействительными документы на собственность ее внука и разделил имущественную массу между ними. Квартира в деревне досталась бабушке, а жилье в Вологде вместе с банковскими вкладами — внуку.

Однако мужчину это не устроило, и он подал апелляцию в областной суд. Там признали за пенсионеркой право собственности лишь на половину деревенской квартиры. Городская жилплощадь также была поделена — внуку досталась ее треть. Вместе с этим он должен будет вернуть покупателям 1,2 млн рублей.

Ранее Юргинский городской суд вынес приговор супружеской паре, которая обманным путем переписала на себя квартиру 86-летней пенсионерки. 47-летний мужчина и 38-летняя женщина помогали женщине в решении бытовых вопросов. Установив с ней доверительные отношения, они подсунули ей договор купли-продажи квартиры под видом документов о получении субсидий.