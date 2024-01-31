Обманувшие пенсионерку супруги получили срок за махинацию с жильем В Кузбассе осудили супругов, лишивших жилья заслуженного учителя России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юргинский городской суд вынес приговор супружеской паре, которая обманным путем переписала на себя квартиру 86-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. 47-летний мужчина и 38-летняя женщина помогали пенсионерке в решении бытовых вопросов. Установив с ней доверительные отношения, они подсунули своей жертве договор купли-продажи квартиры под видом документов о получении субсидий.

В результате право собственности на квартиру потерпевшая утратила. Супруги направили в суд иск о выселении женщины — заслуженного учителя России — из жилья. Родственники потерпевшей заподозрили их в совершении преступления и обратились в органы полиции, — говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине 5,5 года колонии общего режима, его жене — 5 лет колонии общего режима по статье 159 УК РФ (мошенничество). Женщина начнет отбывать наказание, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, супругов обязали выплатить пострадавшей пенсионерке 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Прокурор направил в суд иск о признании договора купли-продажи жилья недействительным.

Ранее в Москве мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру, набрать кредитов, заложить в ломбард драгоценности и даже зубные коронки. Аферисты заверили потерпевшую, что ее жилплощадь пытаются продать «черные риелторы», поэтому их необходимо опередить и перевести деньги на безопасные счета.