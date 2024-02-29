Россиянин получил срок за отказ от участия в СВО На Сахалине военный отказался от участия в СВО и получил 2,5 года колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Сахалине мужчину признали виновным в уклонении от участия в боевых действиях в рамках СВО и приговорили к 2,5 года колонии, отмечается в заявлении пресс-службы Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. В качестве отягчающего обстоятельства для наказания стал указ о мобилизации, подписанный главой государства.

В судебном заседании установлено, что 22 ноября 2023 г. на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, с целью избежать исполнения специальных обязанностей военной службы в зоне проведения специальной военной операции, — уточняется в сообщении.

Согласно материалам дела, военнослужащий отказался выполнять приказ в присутствии сослуживцев в связи с опасениями за свою жизнь. Также подчеркивается, что действия мужчины негативно сказались на дисциплине и порядке в воинском коллективе. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Ранее на Сахалине завершилось рассмотрение аналогичного дела об отказе военнослужащего отправиться в зону СВО. Суд приговорил его к двум годам и 10 месяцам лишения свободы. Также известно, что подсудимый не скрывал от сослуживцев свой отказ исполнять боевые задачи.