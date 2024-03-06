Россиянин поджег дом из-за шантажа мошенников Мошенники убедили москвича поджечь дом главного инженера КБМ Кашина в Коломне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Подмосковной Коломне задержан 28-летний местный житель, попытавшийся поджечь дом 76-летнего генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина, сообщает ТАСС. По данным агентства, на допросе подозреваемый заявил, что ему пришлось пойти на преступление из-за шантажа мошенников.

Инцидент произошел накануне вечером в Коломне. Мужчина метнул коктейль Молотова в дом генконструктора одного из бюро машиностроения с целью поджога, но пожар не начался. Злоумышленника удалось оперативно задержать, — сообщает издание.

Уточняется, что мужчине звонили мошенники под видом сотрудников Центробанка и полицейских, убеждая его в том, что на его имя взят кредит на 1,4 млн рублей, а счета для погашения при этом арестованы. В итоге москвичу заявили, что единственным выходом для снятия ареста со счетов нужно поджечь дом людей, «торгующих оружием для Украины». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, устроившую поджог двери квартиры в Приморском районе, в которой находилась женщина и двое детей. По версии следствия, перед этим подозреваемая поссорилась с хозяйкой квартиры и решила отомстить.