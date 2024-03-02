Петербурженка подожгла дверь квартиры, в которой находились дети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Петербурга подожгла дверь квартиры в Приморском районе, в которой находилась женщина и двое детей, передает «Фонтанка». По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

На одном из федеральных каналов показали сюжет, из которого следует, что между жильцами дома на Туристской улице произошел конфликт. В результате ссоры петербурженка подожгла вещи у двери соседки.

На место приехали сотрудники полиции, которые застали обидчицу в ее квартире. Женщине 44 года, изначально правоохранители возбудили дело по статье об умышленном повреждении имущества, но арестовывать не стали. Однако в субботу, 2 марта, подозреваемую поместили в изолятор временного содержания.

Ранее полицейские задержали двух жителей Московской области, подозреваемых в поджоге входной двери в квартиру в Шлиссельбурге. По подозрению в правонарушении были задержаны приезжие 16 и 17 лет, которых обнаружили в международном аэропорту Пулково. О внешнем повреждении своего имущества правоохранителям в Ленинградской области пожаловалась пенсионерка. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).