Россиянам объяснили, что нужно делать при угрозе цунами

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20 июля 2025 в 13:25

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Спасатель МЧС Халилов: при угрозе цунами нужно как можно дальше уйти на сушу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При угрозе цунами главная задача людей — как можно дальше держаться от воды, уйти на сушу и подняться на высоту, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов. Также он отметил, что при приближении цунами вода сначала будет отходить от берега.

Возле береговой линии за последнее время образовалось очень много глемпинга. Люди отдыхают, стоят в палатках, в своих автомобилях. Когда есть угроза цунами, вода сначала от берега будет отходить. Потом же водой может накрыть очень обширную площадь суши. Соответственно, люди могут оказаться в западне. Палатки и глемпинги может унести в океан, и люди просто могут утонуть и потерять свое имущество. Поэтому задача людей — как можно дальше держаться от океана, как можно глубже уйти на сухопутную часть и подняться как можно выше, — поделился Халилов.

Также он призвал не игнорировать оповещения экстренных служб. По его словам, у МЧС и городской администрации будет самая полная информация об угрозах стихии. Он посоветовал проявлять максимальную бдительность, следить за новостями и выполнять все предписания.

В первую очередь нужно слушать все оповещения, которые исходят от МЧС и от администрации города и региона, потому что у них информация максимально объемная и, соответственно, их задача — чтобы люди не пострадали. Поэтому все, что происходит через средства массовой информации в виде передачи данных, нужно людям усваивать и выполнять инструкции. Толчки, которые поступают, могут идти либо по нисходящей, либо по восходящей. Когда произошел мощный толчок, после него мы всегда ждем автошок. Автошоки могут быть либо сильнее, либо слабее. Мы не знаем, толчки — это максимальная мощность либо, наоборот, минимальная, и все идет по восходящей. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть, — отметил Халилов.

Ранее Эдуард Халилов заявил, что отход воды от берега — это явный признак приближения цунами. По его словам, в таком случае нужно держаться подальше от береговой линии.

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