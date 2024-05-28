Россия узнала о планах ВСУ масштабного применения токсичных веществ Минобороны: ВСУ намерены применить токсичные вещества в зоне СВО

Фото: Mark C. Olsen, New Jersey National Guard

Вооруженные силы Украины планируют масштабно использовать токсические вещества в зоне проведения специальной военной операции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Кириллов утверждает, что планы Украины подтверждаются запросами на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в больших количествах, передает ТАСС.

Кроме того, по его словам, Киев вооружает штурмовые группы газовыми гранатами, которые солдаты бросают с беспилотников, а также используют другие химические вещества.

Кириллов заявил, что украинская армия продолжает попытки разрушить химически опасные объекты на территориях ДНР и ЛНР, тем самым ВСУ создают угрозу для мирных граждан.

Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия «Заря» в населенном пункте Рубежное, «Азот» в Северодонецке, коксохимический завод в Авдеевке, — сказал Кириллов.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ перестанут обстреливать мирные города ДНР, когда НАТО остановит поставки оружия на Украину. По его словам, в ином случае конфликт на Украине будет продолжаться.