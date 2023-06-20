Россия разрабатывает танк-робот для СВО Полковник Кнутов: Россия готовится к запуску танков-роботов на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России активно занимаются созданием роботизированных танков, пишет URA.RU со ссылкой на директора Музея войск противовоздушной обороны и полковника в отставке Юрия Кнутова. Ожидается, что новая техника сократит потери среди личного состава в зоне особых военных операций.

Используя Т-72 в качестве основы, создается роботизированный танк, более совершенный. Этот аппарат будет выполнять традиционные танковые функции как в атаке, так и в обороне. Внутри танка нет членов экипажа, так что даже в случае подрыва танка, люди остаются в безопасности. Управление осуществляется дистанционно, — отметил Юрий Кнутов.

Также полковник упомянул, что танк способен функционировать автономно. Внутри установлены две системы — компьютер с искусственным интеллектом и пульт оператора.

Ранее специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев заявил, что в скором времени российский военный арсенал пополнится тяжелым разведывательно-ударным беспилотником «Сириус». По его словам, американский вклад в разработку заключается в технологиях, обнаруженных в дроне-разведчике Reaper, утонувшем в Черном море. Эксперт рассказал, что «Сириус» в сравнении с американскими, израильскими и китайскими аналогами получился выше среднего.