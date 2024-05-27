Российский регион экстренно закрыли на карантин Департамент ветеринарии: в Самаре введен карантин из-за мальтийской лихорадки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Куйбышевском районе Самары выявили очаг опасного заболевания под названием бруцеллеза, из-за чего власти экстренно объявили о введении карантина, сообщила пресс-служба департамента ветеринарии региона. По информации ведомства, мальтийскую лихорадку обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Воздушного флота.

В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением — ввозить и вывозить животных, заготавливать корма и т.д. В неблагополучном пункте на время действия карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных, — следует из текста объявления.

Бруцеллезом человек может заразиться, если выпьет непастеризованного молока или просто погладит зараженное животное, уточнили в департаменте. Без лечения мальтийская лихорадка приводит к разрушению внутренних органов. Инкубационный период заболевания равен от 1-2 недели до двух месяцев констатировали в ведомстве.

Ранее на территории Волгоградской области ввели карантин после того, как в хуторе Шуруповский Фроловского района у животного обнаружили признаки бешенства. После его гибели и проведения исследований было выявлено наличие смертельного вируса. Домовладение по улице Набережная было объявлено эпизоотическим очагом, а карантин ввели на его территории и в радиусе 1750 метров.