Российский город устроил флешмоб-инсталляцию и попал в Книгу рекордов РФ В Нижнем Новгороде организовали самый массовый в России флешмоб-инсталляцию

Фото: NEWS.ru

В Нижнем Новгороде установили рекорд, организовав самый массовый в России флешмоб-инсталляцию, сообщили NEWS.ru в пресс-службе правительства региона. Мероприятие было посвящено 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова. Акция попала в «Книгу рекордов России», в ней приняли участие 1027 человек.

Участники воссоздали перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс, который совершил Чкалов с экипажем. Нижегородцы на руках пронесли фигуру самолета вверх по Чкаловской лестнице, отмечая при этом передвижение борта красной лентой.

«Если быть, то быть первым!» — говорил и на деле доказывал наш великий земляк, легендарный летчик-испытатель Валерий Чкалов. Его слова и сегодня отражают нижегородский дух и наше постоянное стремление к новым высотам и достижениям. Это часть нашего культурного кода, — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее массовый хоровод Снегурочек состоялся в Олимпийском парке Кемерово. В событии приняли участие 1071 человек, оно занесено в Книгу рекордов России. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, комментируя мероприятие, поблагодарил всех участниц мероприятия и пожелал им праздничного настроения.