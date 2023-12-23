Массовый хоровод Снегурочек в Кемерово попал в Книгу рекордов России

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Массовый хоровод Снегурочек состоялся в Олимпийском парке Кемерово, сообщает РИА Новости. Как уточняет агентство, событие занесено в Книгу рекордов России.

Спешу сообщить, что рекорд — самый массовый хоровод в костюмах Снегурочки с результатом 1071 участница — официально зарегистрирован, — заявила регистратор книги «Рекордов России» Юлия Пронкина.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, комментируя хоровод, поблагодарил всех участниц мероприятия и пожелал им праздничного настроения. Он также напомнил о том, что президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи.

Ранее стало известно, во сколько в среднем обойдется выступление Деда Мороза и Снегурочки в России в этом году. Устроить праздник детям можно будет за сумму от двух тысяч рублей, рассказал руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

Также россиянам объяснили, на что следует обратить внимание при найме Деда Мороза и Снегурочки. Юрист Виктория Ситдикова призвала убедиться в здоровье аниматоров, которым предстоит общаться с детьми, а также внимательно отнестись к заключению договора с поставщиками услуг.

О самых популярных направлениях, на которые стоит обратить внимание для семейного отдыха в новогодние праздники, ранее рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. Она посоветовала присмотреться к Великому Устюгу, Костроме, карельской Рускеале, Калининграду, Москве, Санкт-Петербургу и Камчатке.