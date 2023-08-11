Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в ДНР

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Российские подразделения группировки войск «Юг» уничтожили гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Миньковка в ДНР при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также дрон-камикадзе использовался при подрыве САУ Krab в Северске и станции РЛС в Краматорске.

Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab в Северске, гаубица М777 в Миньковке, станция РЛС в Краматорске, — уточнил офицер.

Астафьев отметил, что истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки ударили управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации противника в районе населенных пунктов Серебрянка и Ивановское, а также поразили склад ВСУ в Дылеевке.

Он добавил, что самолеты Су-25 штурмовой авиации били по скоплениям живой силы ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, в Краматорске был поражен пункт временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а на полигоне в Николаевке в ЛНР реактивная система залпового огня «Торнадо-С» накрыла огнем район подготовки иностранных наемников.

Ранее доброволец с позывным Шахтер сообщил, что бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских войск у Марьинки. По его словам, опорник располагался в Красногоровском вентиляционном стволе шахты «Трудовская» в ДНР.