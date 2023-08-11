Российский боец рассказал о штурме важного опорного пункта ВСУ Боец Шахтер: войска РФ штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских войск у Марьинки, рассказал РИА Новости доброволец с позывным Шахтер. По его словам, опорник располагался в Красногоровском вентиляционном стволе шахты «Трудовская» в ДНР.

Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки <...>. По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке, — сказал боец.

Он также продемонстрировал кадры артподготовки перед штурмом. На видео показаны массированные удары по зоне близ ствола шахты. По словам Шахтера, артподготовка необходима для того, чтобы штурмовые подразделения могли безболезненно подойти к позициям противника.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские вооруженные силы давно готовы к полноценному наступлению на территории региона. Однако, по его словам, находиться в активной обороне на данном этапе СВО выгоднее.