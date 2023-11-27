Российский боец MMA промышлял угонами и убийствами SHOT: российский боец MMA Тороян подозревается в убийстве жены бизнесмена

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Telegram-канал SHOT сообщает, что 29-летнего российского бойца MMA Карена Торояна подозревают в убийстве женщины в Новороссийске. По данным канала, он состоял в банде автоугонщиков, куда входили еще несколько его подельников. Канал отмечает, что 38-летнюю супругу местного предпринимателя похитили по дороге в фитнес-центр, куда она отправилась утром на своем BMW X6. SHOT уточняет, что вскоре она перестала выходить на связь, муж поднял тревогу, а спустя двое суток ее тело нашли в лесу в районе кладбища «Кабахаха».

По данным Telegram-канала, подозреваемых в убийстве задержали в тот же день, а после выяснилось еще несколько эпизодов их преступной деятельности. SHOT уточняет, что ранее они связали мужчину, поместили его в багажник и бросили вместе с автомобилем. Позже, говорится в сообщении канала, они также связали другого мужчину, но бросили его в безлюдном месте, а машину забрали.

Канал сообщает о возбуждении уголовного дела по статьям «Похищение» и «Убийство». SHOT уточняет, что во время допроса один из подозреваемых скончался, причины устанавливаются.

Telegram-канал «Mash на Мойке» ранее сообщил, что полицейские остановили российского бойца смешанных единоборств Умара Вахаева пьяным за рулем Mercedes GLS. По данным канала, чемпион России по грепплингу во второй раз попался при вождении в нетрезвом состоянии после того, как его лишили прав. Уточняется, что в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело.