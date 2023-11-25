Чемпиону России по MMA грозит год тюрьмы «Mash на Мойке»: бойцу Вахаеву грозит до года колонии за пьяную езду без прав

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Умар Вахаев

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что полицейские остановили российского бойца смешанных единоборств Умара Вахаева с признаками опьянения за рулем Mercedes GLS. По данным канала, чемпион России по грэпплингу во второй раз попался при вождении пьяным после того, как его лишили прав, в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело.

«Mash на Мойке» пишет, что Вахаеву грозит до года лишения свободы. По информации канала, его уже три раза лишали водительских прав.

В октябре 2020 года Вахаева задержали в Санкт-Петербурге после стрельбы. Также в 2017 году спортсмен был госпитализирован с ранением, полученным в ходе драки со стрельбой в Московском районе Петербурга, тогда бойца подстрелили из травматического пистолета.

В конце октября в Москве задержали бойца MMA Ильяса Якубова. В отношении чеченского спортсмена было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму из-за роликов, которые он выкладывал в соцсетях. Так, на одном из видео Якубов отрабатывает удары на ринге под монолог террориста Шамиля Басаева. Ранее ветеран войны в Чечне и глава движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский и патриотический блогер Макс Дивинич призывали правоохранительные органы провести проверку из-за роликов Якубова.