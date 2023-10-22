В Москве задержан боец ММА Якубов: что он сделал, какой срок грозит Следствие подозревает чеченского бойца Якубова в оправдании терроризма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойца ММА Ильяса Якубова задержали в Москве днем 22 октября, его обвиняют в публичных призывах к терроризму. Что известно об этом деле на текущий момент?

Что известно о задержании

Якубова объявили в розыск и доставили в подразделение столичного СК. Он находится на допросе, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)», — рассказала она.

Чеченский боец подпал под статью из-за видеозаписей, опубликованных еще минувшим летом. Так, на одной из них он отрабатывает удары на ринге под монолог чеченского террориста Шамиля Басаева, причастного к терактам в Буденновске, в театре на Дубровке, в Грозном и захвату школы в Беслане.

«Обвиняемый в октябре 2023 года изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности», — заявили в Следственном комитете.

В июле 2023 года из-за этих видеозаписей ветеран войны в Чечне и глава движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский и патриотический блогер Макс Дивинич выступили против Якубова и потребовали, чтобы правоохранительные органы проверили его видео на предмет оправдания терроризма. Следствие планирует ходатайствовать об аресте бойца. Согласно УК РФ, Якубову может грозить до семи лет заключения.

Кто такой Ильяс Якубов

Ильяс Якубов — боец ММА, который выступал на различных международных турнирах, таких как ACA Young Eagles, АСВ, М-1 Global. В его активе в профессиональном MMA 12 побед и 4 поражения. Кроме того, он принимал участие во многих всероссийских и региональных турнирах по единоборствам, становился чемпионом Шалинского района Чечни. Является мастером спорта по боевому самбо и победителем Кубка Москвы по панкратиону.

Накануне Якубов находился в Абу-Даби, куда приехал на турнир UFC 294, чтобы поддержать своего спортивного коллегу Хамзата Чимаева. Около ринга Якубов ввязался в потасовку с охраной спортивного мероприятия. Портал mma.express называет дисциплину и вспыльчивость его слабыми сторонами.

«Все хорошо у него, только психически ненормальный. Главное, надо вылечить его. А так вот, не злой, не подлый, у него нету коварства, ничего нету, но такой он — вспыльчивый. Я каждый раз его бью-бью, хоть он уже и взрослый, а потом он жене жалуется на меня, что я его бью. Он вырос, мы в подвале сидели две войны, так что от страха у нас тут все тряслось, может, поэтому у него реакция такая», — приводит портал слова бабушки спортсмена.

Также Ильяс Якубов отметился участием в массовой драке на пресс-конференции бойцовского промоушена «Наше дело» в ТЦ «Ривьера» 31 августа текущего года. Впоследствии оказалось, что потасовка была постановочной и спланированной по заказу организаторов.

Читайте также:

Итоги UFC 294: какие были скандалы, кто победил, что сказал Кадыров

Экс-чемпион Bellator Корешков назвал лучшего бойца ММА в истории России

Поп-ММА в РФ могут закрыть: в чем дело, почему эти лиги смотрят миллионы