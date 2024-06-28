Российский бизнесмен отправится на нары за кражу у Минобороны Бизнесмена Михайлова приговорили к 5 годам тюрьмы за хищение 35 млн у Минобороны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бизнесмена Игоря Михайлова к пяти годам колонии общего режима за хищение 35 млн рублей у Минобороны России, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города. Мужчину признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях, не являющихся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, сроком на три года, — говорится в сообщении.

Помимо этого, с бизнесмена взыскали более 32 млн рублей в счет возмещения материального вреда. Михайлов вину признал частично.

Согласно материалам дела, предприниматель на посту руководителя ЗАО «СПЭЛ» знал о госконтракте, который заключили АО «Главное управление обустройства войск» и Минобороны РФ. Договор на 35 млн рублей предполагал проведение реконструкции дорог войсковой части в Вологодской области.

Бизнесмен, понимая, что работы по контракту не были выполнены, ввел в заблуждение участников сделки о готовности объекта. По данным следствия, 35 млн Михайлов похитил.



Ранее владелец компании «Сиблес Проект» Александр Нусс получил девять лет колонии общего режима за хищение более 1,4 млрд рублей при переработке леса в Сосновоборске. Он похитил средства, выделенные по линии ВЭБ.РФ.

Предполагается, что в 2015 году Нусс направил выделенные ВЭБ.РФ средства на счета аффилированных лиц. Тогда же он перевел €12 млн (свыше 770 млн рублей) в Швецию на банковский счет зарубежной компании. Нусс обвиняется по статьям о мошенничестве и переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.