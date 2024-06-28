Красноярский бизнесмен получил срок за хищение 1,4 млрд рублей Суд Красноярска приговорил владельца «Сиблес Проекта» к колонии за хищение

Владелец компании «Сиблес Проект» Александр Нусс получил девять лет колонии общего режима за хищение более 1,4 млрд рублей при переработке леса в Сосновоборске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Он похитил средства, выделенные ВЭБ.РФ.

Суд приговорил владельца ООО «Сиблес проект» Александра Нусса к девяти годам колонии общего режима за хищение более 1,4 млрд рублей при переработке леса, — говорится в сообщении.

Предполагается, что в 2015 году Нусс направил выделенные ВЭБ.РФ средства на счета аффилированных лиц. Тогда же он перевел Ђ12 млн (свыше 770 млн рублей) в Швецию на банковский счет зарубежной компании. Нусс обвиняется по статьям о мошенничестве и переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Суд также оштрафовал предпринимателя на сумму в 1 млн рублей.

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