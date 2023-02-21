Российские военные поразили из гаубицы опорный пункт ВСУ в ЛНР Российские военные из гаубицы «Мста-Б» уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберную гаубицу «Мста-Б» для уничтожения опорного пункта противника. Он мешал продвижению российских десантников, рассказал РИА Новости командир с позывным Урал.

Наши десантники сейчас продвигались вперед, они уперлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали, — пояснил военный.

По его словам, такое взаимодействие позволяет российским силам занимать новые рубежи. Артиллерия работает напрямую с десантниками и пехотой, уточнил Урал.

Артиллерист с позывным Гиви добавил, что расчеты получают координаты и отрабатывают по цели. На каждую из них требуется по два-три снаряда.

Цели разные бывают: техника, живая сила противника, укрытая сила противника, — подчеркнул артиллерист.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили высокоточными ракетами большой дальности пункт базирования 383-го полка БПЛА ВСУ в районе города Хмельницкого. По его словам, также в результате удара был поражен склад боеприпасов украинских военных в Хмельницкой области.