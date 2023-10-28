Российские военные нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные нанесли удары по живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, боевые столкновения проходили в том числе под Угледаром и Урожайным.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское, — рассказал Чехов.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что российские подразделения за неделю улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении. Было ликвидировано более 885 украинских солдат, подбит один танк, четыре БМП, 17 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Ранее Олег Чехов рассказал, что ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих во время атак российских сил на Южно-Донецком направлении. Также подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины около Угледара и Новодонецкого в ДНР. В районе села Приютного в Запорожской области артиллерия ликвидировала разведгруппу ВСУ. На Южно-Донецком направлении под авиационными, ракетными и артиллерийскими ударами Украина потеряла до 140 военнослужащих.