Российские силы уничтожили три тысячи украинских штурмовиков под Запорожьем Балицкий: ВС России уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Российские силы уничтожили личный состав трех штурмовых бригад Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В состав бригады, как правило, входит от одной до четырех тысяч военнослужащих. Балицкий уточнил, что противник готовился к наступлению в районе Малой Токмачки и Новопокровки.

До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки, — написал Балицкий.

Он добавил, что по группировкам противника был нанесен огонь артиллерии. По словам Балицкого, после этого украинские силы потеряли практически весь личный состав бригад, а выжившие бойцы скрылись в лесополосе.

Кроме того, российскими военнослужащими было обнаружено перемещение пехоты ВСУ в районе Пятихаток. Балицкий сообщил, что артиллерия нанесла огневое поражение, в результате которого противник также откатился назад.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что беспилотный отряд быстрого реагирования Минобороны РФ «Бобр» ликвидировал солдат ВСУ у Орехова на Запорожском направлении. Атака осуществлялась при помощи FPV-дрона.