Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников

https://static.news.ru/photo/5181ada8-bfbc-11ea-a821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На четверть сократилась закупка медицинских препаратов для льготной категории граждан в субъектах России. К таким выводам пришли аналитики компании DSM Group.

В основном, эксперты связывают данный факт с нехваткой средств в региональных бюджетах, сообщают «Известия», ознакомившись с результатами отчёта. Также в качестве причины называется сосредоточенность чиновников сферы здравоохранения на борьбе с COVID-19.

Но, например в Ростовской области отметили, что лекарства закупались для льготников ещё в 2019 году. В период с января по май 2020 года власти региона приобрели 39,4 млн упаковок лекарств для льготной категории по местным программам.

В итоге, по результатам проверки, препаратов получилось меньше на 25% меньше, чем за эти же пять месяцев в прошлом году, когда было приобретено 52,3 млн пачек лекарств.

Аналитики при этом отметили, что в финансовом выражении спад в закупках для региональных льготников менее значителен: с 58,7 млрд рублей до 53,8 млрд рублей (—8%). Разница в денежном и натуральном выражении может быть связана с приобретением более дорогих средств или препаратов в больших упаковках.

При этом ещё в марте текущего года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2019 году в России были зафиксированы перебои в поставке лекарств в 42 региона России.

Как писал NEWS.ru, четыре востребованных важных импортных препарата исчезли с полок российских аптек. Это лекарства компаний Sanofi и Roche. Один из препаратов используется для лечения коронавируса.