Российские дроны разбомбили замаскированные блиндажи ВСУ под Купянском МО РФ: расчеты FPV-дронов уничтожили блиндажи ВСУ под Купянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты FPV-дронов российской группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные блиндажи и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, рассказали ТАСС в Министерстве обороны РФ. Для выполнения боевой задачи военнослужащие скрытно совершили марш-бросок из тылового района ближе к переднему краю.

На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ, — говорится в сообщении.

В результате все цели были достигнуты. Группа вернулась в пункт временного развертывания без потерь. По информации оборонного ведомства, в ходе боевой работы расчеты использовали с БПЛА переделанные боеприпасы для РПГ-7, именуемые среди военнослужащих «морковками».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что в рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов уничтожила два танка, самоходные артиллерийские установки Dana и «Гвоздика», гаубицы М777 и FH-70, а также пять минометных расчетов на Южно-Донецком направлении.