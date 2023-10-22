Российские десантники ликвидировали несколько групп ВСУ у Артемовска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ликвидировали несколько групп бойцов ВСУ к северу от Артемовска, сообщает Минобороны РФ. Успеху операции способствовали данные разведки о приближении противника по лесополосе к окраинам города.

По информации Минобороны, получив данные разведки, расчет 30-миллиметрового станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», располагавшийся в одном из многоэтажных домов в северо-западной части города, открыл огонь по украинским военным. Затем десантники совершили корректировку огня и отработали очередями по противнику до полного расхода боезапаса. Это позволило прервать передвижение групп ВСУ. Выжившие украинские солдаты покинули поле боя.

21 октября российские разведчики провели рейд на правом берегу Днепра и ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, армия России поразила личный состав противника, оружие и средства связи были приведены в нерабочее состояние.

Кроме того, Минобороны РФ докладывало, что российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на острове Алешкинский. По информации ведомства, на Херсонском направлении в течение суток также были уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.