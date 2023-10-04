Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра

Фото: МО РФ

Российские войска вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив, рассказали РИА Новости командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр». По словам бойцов, под их надзором теперь находится более 90% островов.

Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90% островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там, — уточнил командир взвода с позывным Курск.

При этом он доложил, что Вооруженные силы Украины не бездействуют. ВСУ ежедневно предпринимают попытки прорваться на острова и на левый берег Днепра. Для этой цели противник высылает диверсионно-разведывательные группы и силы специальных операций, проводит радиоэлектронную разведку. Командир с позывным Бегемот заверил, что бойцы ВС России ведут круглосуточное наблюдение.

Ранее в Минобороны России рассказали о ликвидации склада ВСУ, расположенного в населенном пункте Константиновка Краматорского района Донецкой области. В ведомстве объяснили, что в этом месте украинская армия держала вооружения и военную технику. Все припасы ВСУ были уничтожены точечным ударом авиационных средств поражения.

Кроме того, репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщил об успехах российских бойцов в Бахмутском районе. По информации журналиста, южная группировка войск ВС РФ ликвидировала реактивную систему залпового огня ВСУ «Град» вблизи населенного пункта Часов Яр. Минобороны эти сведения не комментировало.