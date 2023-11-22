Российская актриса погибла при обстреле ВСУ: что известно о Полине Меньших В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погибла российская актриса Полина Меньших

Фото: vk.com/polina_menshikh

Российская актриса и хореограф Полина Меньших погибла в ДНР в результате обстрела, сообщили в санкт-петербургском театре-студии «Портал», с которым она сотрудничала. Информацию в социальной сети также подтвердила ее ученица. Что известно о гибели актрисы, попавшей под обстрел со стороны ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как погибла Полина Меньших

В оперативных службах заявили, что инцидент произошел при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе республики, передает ТАСС.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в Telegram-канале, что обстрел населенного пункта проводился 19 ноября. Армия Украины вела огонь со своих позиций, расположенных в районе Елизаветовки, из РСЗО HIMARS, используя ракеты М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная). Отмечается, что за обстрел несет ответственность 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ под командованием полковника Дмитрия Храпача.

По имеющимся данным, Полина Меньших приехала с концертом к военным на День ракетных войск и артиллерии. Как рассказали очевидцы, в результате начавшегося обстрела одной ракетой «разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену».

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий „Последнего испытания“ („Леге Артис“), погибла вчера (19 ноября. — NEWS.ru) на выступлении в Донбассе в результате обстрела», — говорится в сообщении театра-студии «Портал».

Там отметили, что постановка мюзикла «Последнее испытание» 9 декабря будет посвящена памяти актрисы.

Чем занималась Полина Меньших

По данным СМИ, актрисе было 40 лет, она родилась в российской столице. Согласно ее профилю в соцсети, работала преимущественно в Москве, пытаясь развивать собственный театр этнотанцев. Полина Меньших была хореографом, драматургом, руководителем театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis (2001–2016).

Что сказал о гибели актрисы военкор Коц

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале почтил память Полины Меньших. Он написал, что противник не прощает ошибок, в том числе концертов в ДК в зоне досягаемости снарядов.

«Погибшая в ДНР в результате удара по залу, в котором шел концерт для бойцов, российская актриса и хореограф Полина Меньших вполне могла осознавать опасность. Как и другие артисты, актеры, музыканты, волонтеры, агитбригады, которые едут на фронт поддержать русских солдат. И это действительно важно, когда, несмотря на риск, посланники из той, мирной жизни везут на войну частичку искреннего тепла, чтобы хотя бы на час дать бойцам возможность забыться», — отметил военкор.

По его словам, у противника есть «десятки пар глаз, готовых за 200–500 гривен дать наводку с фото». «Это данность. И ею нельзя пренебрегать. Но это вопрос не к музыкантам и актрисам», — написал Коц.

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