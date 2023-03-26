Рогов: житель Запорожской области устроил самосуд над бойцами ВСУ Рогов: житель Запорожской области убил напавшего бойца ВСУ и ранил троих его сослуживцев

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ

Житель Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области устроил самосуд над бойцами ВСУ, рассказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, мужчина не дал напасть на себя: защищаясь, он убил обидчика и ранил троих его сослуживцев.

Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев, — сказал Рогов.

Он добавил, что украинские власти предпринимают попытки выставить случившееся как бытовой конфликт и обвиняют мужчину в пророссийских взглядах.

Ранее Организация Объединенных Наций выразила глубокую обеспокоенность казнями военнопленных, которые, по данным правозащитников, были совершены российскими и украинскими войсками на поле боя. В организации подчеркнули, что документально зарегистрирована насильственная смерть 40 бойцов РФ и Украины. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер подчеркнула, что миссия не знает о преследованиях виновных со стороны украинских властей.