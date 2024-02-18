Рогов высказался о взятии Авдеевки Рогов назвал освобождение Авдеевки от ВСУ большим шагом вперед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Владимир Рогов

Взятие под контроль ВС РФ Авдеевки стало большим шагом вперед в деле обеспечения безопасности Донецка, заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, произошедшее остудит пыл западных стран и станет эмоциональным сломом противника, пишет РИА Новости.

Это очень большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности столицы ДНР Донецка. Это кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии, — цитирует собеседника агентство.

Рогов пояснил, что противник восемь лет упорно готовил Авдеевку к обороне. По его словам, теперь же у тех стран Запада, которые спонсируют Украину, может пропасть такое желание.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Вооруженные силы РФ и президента России Владимира Путина за взятие Авдеевки под контроль. Он также заявил, что контроль России над Авдеевкой имеет большое политическое значение на Западе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек.