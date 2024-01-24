Родительские чаты красноярцев закидали угрозами о терактах в школах Полиция разыскивает авторов угроз, поступивших в родительские чаты Красноярска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анонимные сообщения с угрозами о терактах массово поступили в родительские чаты школьников Красноярска, информирует в Telegram-канале мэрия города. Внимание на жалобы красноярцев обратила антитеррористическая комиссия региона, силовики разыскивают авторов таких рассылок.

Согласно информации городской администрации, соответствующие сообщения начали приходить 23 января. Там подчеркнули, что анонимные угрозы злоумышленники также рассылают в родительские чаты и других регионов страны.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по обеспечению безопасности граждан, а также ведут работу по установлению источника ложной информации, — говорится в публикации мэрии.

В мэрии призвали с полной ответственностью относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, проявлять спокойствие и бдительность, а также ориентироваться на сведения из официальных источников информации.

В конце ноября сообщалось, что злоумышленник создал в мессенджере Telegram анонимный канал, в котором публикуется информация о нападении на московскую школу № 1253. Об угрозах сообщили в органы правопорядка, после чего в учебном заведении организовали проверки, была усилена охрана. В создании канала заподозрили ученика этой школы из седьмого класса.