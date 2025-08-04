Родители бросили трехлетнюю дочь в ивановском алкомаркете

В Иваново ищут родителей, которые забыли девочку в алкомаркете, сообщает портал IvanovoNews. Девочка объяснила, что ей уже исполнилось три года, но не сказала, куда отправились ее родители.

Около 10:00 4 августа работники специализированного сетевого магазина на улице Жарова обнаружили в зале девочку без родителей и обратились в полицию. Ребенок пошел на контакт со взрослыми и согласился показать, где живет. На поиски родителей вместе с девочкой отправились инспекторы ПДН.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что двое подростков из Очерского округа заблудились и пропали в лесу. Дети отправились в лес, где потеряли ориентир. Вечером один из мальчиков успел связаться с матерью, сообщив, что они заблудились и замерзли. Подростки были на связи до двух часов ночи.

Выяснилось, что школьники провели ночь на еловых ветках под ледяным дождем. Сначала они запаниковали, но затем собрались и решили выживать. Утром дети продолжили путь, стараясь идти по полям, а затем вышли на газотрассу, где их и заметили спасатели. После осмотра в больнице у одного из мальчиков диагностировали обморожение стоп и простуду.