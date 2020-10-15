Режим повышенной готовности продлили в Краснодарском крае

https://static.news.ru/photo/7ce9fed0-0f0f-11eb-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: pixabay.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 31 октября режим повышенной готовности, который был введён из-за пандемии коронавирусной инфекции с 13 марта.

В регионе ужесточается масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно использовать в общественном транспорте, в зданиях вокзала и аэропортов, на объектах торговли и бытового обслуживания, а также в других местах с массовым пребыванием людей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

До этого масочный режим не действовал на открытых площадках с массовым скоплением людей. Кроме того, сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

NEWS.ru писал, что ВОЗ обеспокоилась ростом числа заражённых коронавирусной инфекцией в России. По мнению представителей европейского офиса организации, люди расслабляются и уже не считают коронавирус опасным заболеванием.