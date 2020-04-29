Режим цифровых пропусков для передвижения по Подмосковью продлён до 11 мая

https://static.news.ru/photo/30e705f6-8a48-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для поездок на транспорте в Московской области продлили режим QR-кодов. Он будет действовать до 11 марта включительно, а ранее выданные цифровые пропуска будут действительны до 4 мая. При этом продлевать на майские праздники их нужно будет самостоятельно. Об этом сообщается в опубликованном постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Пропуска, оформленные со сроком действия до 30 апреля 2020 года, продолжают действовать до 4 мая 2020 года включительно. При этом гражданин для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая 2020 года обязан в период до 4 мая 2020 года продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый цифровой пропуск. Продление срока действия цифрового пропуска либо оформление нового цифрового пропуска осуществляется на срок включительно до 11 мая 2020 года, — сказано в документе.

Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерли 972 пациента, а справиться с болезнью удалось 10 286.

Как писал NEWS.ru ранее губернатор Подмосковья призвал жителей «не расслабляться» на праздниках.