Режим ЧС введен в Якутии из-за бушующих пожаров

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на всей территории Якутии в лесах регионального характера на фоне бушующих пожаров с 11 июня, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Глава региона Айсен Николаев уже подписал соответствующий указ.

С 11 июня на всей территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Соответствующий указ главы республики Айсена Николаева подписан сегодня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что режим ЧС действует на территории Томпонского и Олекминского районов. Также особый противопожарный режим введен в 17 других районах республики и в городском округе Якутск. На территории региона с 6 мая действует пожароопасный сезон. При этом в общей сложности за этот год в Якутии было выявлено 80 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

Ранее СМИ сообщали, что площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 38,5 га, на территории республики действуют 15 пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах. В тушении огня задействованы 80 единиц техники и более 500 человек. На территории Бурятии действует противопожарный режим.