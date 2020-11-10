Рестораны в Москве не будут закрывать полностью

https://static.news.ru/photo/0fddc07a-2386-11eb-925e-fa163e074e61_660.jpg

Власти Москвы не планируют полностью закрывать рестораны. Ограничения будут касаться только работы в ночное время.

Ранее сообщалось, что столичные власти ввели новые ограничительные меры в связи с коронавирусом. Так, в кафе и ресторанах, в том числе в караоке, на дискотеках и в ночных клубах будет запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Еду и напитки можно будет взять только навынос.

Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг, заявил, что ограничение на работу в ночное время в Москве попали порядка 500 развлекательных заведений. Он добавил, что система чекинов была введена, чтобы в случае обнаружения у посетителя коронавируса, оповестить остальных людей. Но для профилактики нужны более серьёзные меры.

С целью предотвращения локдауна была предложена мера, чтоб заведения, которые работают ночью, работать не будут, — цитирует его ТАСС.

Немерюк добавил, что львиная доля предприятий общественного питания Москвы в основном обслуживает посетителей именно до 23:00. Лишь 500 заведений из 13 тысяч работают в режиме ночных клубов, баров и дискотек.

Как писал NEWS.ru, коронавирус гораздо реже распространяется в кафе и ресторанах, которые хорошо проветриваются. В помещениях с плохой вентиляцией риск заразиться инфекцией возрастает.

Этот же фактор влияет и на распространение гриппа. Движение воздуха мешает распространению инфекции, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.