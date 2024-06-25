«Решила отомстить»: соседка о россиянке, зарубившей топором трехлетнюю дочь Соседка: зарубившая топором под Красноярском дочь женщина хотела отомстить мужу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать, зарубившая топором в поселке Курагино Красноярского края трехлетнюю дочь, любила выпить, рассказала NEWS.ru ее соседка. Собеседница издания предположила, что женщина хотела отомстить своему мужу, заподозрив его в измене. По ее словам, отец очень любил дочерей.

Мать детей очень любит выпить, нигде не работает, живет на пособия. В тот день тоже выпила, начала орать, что он ей изменяет на работе. Я, конечно, не знаю, кто кому изменял там, но думаю, что точно не он ей. Детей он очень любит. Она знала и решила ему так отомстить, видимо, — рассказала женщина.

По словам соседки, в семье происходили регулярные скандалы. Несколько раз отцу детей приходилось ночевать у соседей, потому что его выгоняла жена, рассказала собеседница издания. Она уточнила, что мужчина вполне адекватный и нормальный, работает на железной дороге.

Старшая дочь в больнице находится, ей удалось выжить. Наверное, мать осознала все только тогда, когда протрезвела. Полицию и скорую вызвала я со своей сестрой, так как услышали крики. Мужчине очень тяжело сейчас. Переживаем, что наложит руки на себя, — заключила соседка.

Ранее стало известно, что зарубившая дочь жительница Курагино после убийства пошла пить пиво. Она рассказала на допросе, что сначала била топором по голове младшую дочь, а позже ударила ножом старшую. По ее словам, все это она хотела показать супругу, которого заподозрила в неверности.