РЭО призвал туристические регионы развивать системы обращения с отходами

Российский экологический оператор (РЭО) призвал туристические регионы развивать системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает «360». Глава РЭО Денис Буцаев также напомнил туристам о необходимости убирать за собой мусор и по возможности его сортировать.

В скором времени начнётся туристический сезон и большая нагрузка ляжет на коммунальные службы, занимающиеся вывозом отходов в курортных городах. По данным АТОР, в 2021 году ведущие туристические регионы России приняли около 58 млн путешественников. Очевидно, что нагрузка существенная. В связи с этим РЭО призывает субъекты активизировать службы по вывозу ТКО на время высокого сезона, а туристов убирать за собой и по возможности сортировать отходы, — сказал он.

В РЭО также предложили выбрать дополнительные места для накопления отходов около массовых скоплений туристов и усилить контроль за обращением с мусором.

Ранее администрации Сочи и Краснодарского края дали оценку летнего туристического потока. Так, с мая по сентябрь 2022 года Сочи готовится принять около 4,5 млн путешественников, а Кубань ориентируется на показатели прошлого года — 8,9 млн человек. В целом власти курортных регионов не ждут новых рекордов по турпотоку в летнем сезоне.