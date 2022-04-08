18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Администрации Сочи и Кубани дали оценку летнего турпотока

В Сочи и Краснодарском крае примут около 15 млн туристов
13:55, 10 апреля 2022
Администрации Сочи и Кубани дали оценку летнего турпотока Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Администрации Сочи и Краснодарского края дали оценку летнего туристического потока. Так, с мая по сентябрь 2022 года Сочи готовится принять около 4,5 млн путешественников, а Кубань ориентируется на показатели прошлого года — 8,9 млн человек, передаёт РБК.

В целом власти курортных регионов не ждут новых рекордов по турпотоку в летнем сезоне. По словам руководителя Ростуризма Карины Догузовой, на юге России по итогам 2022 года ожидается приезд 8 миллионов путешественников. Таким образом, по прогнозам ведомства, приток увеличится до 30%.

Однако администрации курортов не ждут рекордных показателей. Так, Сочи готовится к приезду 4,5 млн гостей с мая по сентябрь 2022-го, сказала замглавы городской администрации Инна Петухова. 

Кубань планирует принять столько же туристов, сколько и в прошлом году. В 2021 году на курортах Краснодарского края отдохнули почти 8,9 млн путешественников, следует из комментария пресс-службы регионального Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Ранее стало известно, какое направление предпочитают россияне для отдыха на майские праздники. По словам эксперта, условно выделились два направления: бюджетное и люксовое.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео