Ребенок умер из-за ошибочного диагноза после падения с лестницы Baza: ребенок из Иркутской области умер из-за неправильно поставленного диагноза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи одной из больниц в Иркутской области диагностировали упавшему с лестницы ребенку воспаление горла, сообщил Telegram-канал Baza. Спустя сутки мальчик умер из-за черепно-мозговой травмы.

По информации канала, ребенок упал с лестницы 27 октября. Первое время он не ощущал ухудшения самочувствия, однако спустя сутки появились жалобы и мальчика отвезли в больницу. Там врачи отказали родителям ребенка в госпитализации и отпустили семью домой.

На следующий день мальчику стало еще хуже, его экстренно доставили в другую больницу, где была выявлена черепно-мозговая травма. Спасти ребенка, однако, уже не удалось. В региональном управлении Следственного комитета России возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее из-за ошибки врачей пострадала жительница подмосковного города Видное. В сентябре женщина ушла из больницы с гематомой, которая образовалась после удаления зуба. Спустя время выяснилось, что врач пришил ее щеку к десне. В местной клинике ей сделали прокол пазухи, откачали кровь и гной, однако осложнения перешли на глаза. В больнице выплачивать компенсацию при этом отказались. В коммерческой стоматологической клинике заявили, что женщина не сможет подтвердить ошибку хирурга в этой ситуации.