Ребенок провалился в яму в Новосибирске и пролежал там два часа

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В Кировском районе Новосибирска ребенок провалился в глубокую яму в 20-градусный мороз, сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск». По его данным, девочка пролежала в яме несколько часов и получила обморожение пальцев на руках и ногах. Она была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Региональное управление МВД России проводит проверку по факту случившегося.

Девочка провалилась в яму в минувший понедельник, 18 декабря. В этот день в городе были зафиксированы сильные морозы. Отмечается, что инцидент произошел на пустыре, где часто выгуливают собак. Ребенку помогли случайные прохожие, вызвавшие скорую помощь. Состояние девочки не раскрывается. В беседе с изданием NGS.ru представители регионального МВД заявили, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. При этом в ведомстве заявили, что сообщений в полицию по данному инциденту не поступало.

Пресс-служба Центра медицины катастроф ранее сообщила о гибели 12 человек в Бурятии от холода. Эти случаи были зафиксированы в период с ноября по декабрь. По словам специалистов, еще семь жителей республики поступили в больницы с обморожениями различной степени тяжести.