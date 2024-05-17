Ребенок погиб под колесами фуры в Кирове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кирове фура насмерть сбила девятилетнего мальчика, пишет «360» со ссылкой на полицию Кировской области. По данным ведомства, водитель грузовика переехал ребенка, однако после этого продолжил движение.

По данным издания, авария произошла около 10:00 утра на пересечении Производственной улицы и Ломоносова. Мальчик девяти лет подъехал на велосипеде к проезжей части. После того как загорелся зеленый сигнал светофора, он начал переходить дорогу.

Водитель фуры переехал ребенка, однако не остановился после этого, а продолжил движение. Проезжавшие мимо машины также не останавливались. От полученных травм мальчик погиб на месте. Проводится проверка по факту ДТП.

Водитель грузового автомобиля совершил наезд на девятилетнего ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте, — подтвердили в полиции.

Ранее в Улан-Удэ пьяный водитель сбил двух детей, которые катались на мопеде. Уточняется, что одного из пострадавших госпитализировали с переломом ноги. Предварительно установлено, что пьяный водитель Nissan Avenir не пропустил двух детей на мопеде и врезался в них. Мопедом управлял 11-летний мальчик, на пассажирском сиденье сидел его 12-летний приятель.