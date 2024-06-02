Ребенок чуть не сгорел заживо на трансформаторной будке из-за спора Залезший на трансформаторную будку ребенок из Кузбасса чуть не сгорел заживо

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Восьмилетний ребенок из поселка Тисуль в Кемеровской области залез на трансформаторную будку под напряжением и оказался в западне, передает Telegram-канал Readovka. Мальчик повис на подстанции вверх ногами, пока его штаны охватывал огонь. На крик ребенка сбежались местные жители.

Они пытались спасти мальчика, однако допрыгнуть до ребенка получилось не сразу. Когда его удалось достать, очевидцы принялись тушить охваченную огнем одежду школьника подручными средствами.

Как уточнил канал, ребенок залез на трансформаторную будку из-за спора. Его доставили в больницу с ожогами. Информации о состоянии мальчика не поступало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее сообщалось, что следователи в Ингушетии организовали проверку в связи с гибелью двухлетнего ребенка, который остался без присмотра взрослых. Инцидент произошел в селении Нижние Ачалуки Малгобекского района. Мальчик утонул в канале.

Ему было два года. По данным регионального главного управления МЧС РФ, сообщение о пропаже ребенка поступило в 11:33 мск 30 мая. Тело мальчика обнаружили спасатели поисково-спасательного отряда «Тарко».