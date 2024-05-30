В Ингушетии мальчик остался без присмотра взрослых и утонул в канале СК РФ: двухлетний ребенок утонул в канале в Ингушетии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи в Ингушетии организовали проверку в связи с гибелью двухлетнего ребенка, который остался без присмотра взрослых, приводит РИА Новости сообщение следственного управления СК РФ по региону. Инцидент произошел в селении Нижние Ачалуки Малгобекского района. Мальчик утонул в канале.

Направился к протекающему неподалеку Алханчуртскому каналу. После этого в дневное время его тело было обнаружено в русле указанного канала на окраине сельского поселения, — приводит агентство информацию СУ СК РФ.

Мальчику было два года. По данным регионального главного управления МЧС РФ, сообщение о пропаже ребенка поступило в 11:33 мск 30 мая. Тело мальчика обнаружили спасатели поисково-спасательного отряда «Тарко».

Ранее в одном из бассейнов спорткомплекса Татарстана утонул 10-летний ребенок. Мальчик не умел плавать. Следователи установили, что незадолго до трагедии ребенок с двумя сверстниками пришел в бассейн. Дети также находились без присмотра взрослых. Трагедия произошла в Новошешминске. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).