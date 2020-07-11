Разлив воды произошёл на Варшавском шоссе в Москве

https://static.news.ru/photo/33399c88-c382-11ea-81db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение гидравлических испытаний на Варшавском шоссе привело к разливу воды на проезжую часть.

Как сообщает «Интерфакс», инцидент произошёл 11 июля и привёл к тому, что движение на магистрали было временно приостановлено. Отмечается, что на место оперативно прибыли аварийные бригады АО «Мосводоканал», которые в течение 20 минут ликвидировали утечку.

В настоящее время движение транспорта восстановлено, разрушений проезжей части нет, потребители не отключались, — говорится в сообщении «Мосводоканала».

В организации добавили, что гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Они позволяют выявить ненадежные участки инженерных систем и своевременно их отремонтировать.

Как писал NEWS.ru, из-за мощных ливней 8 июля в Рузском округе на территории Московской области прорвало дамбу. После прорыва вода направилась в сторону реки Рузы. Два жилых дома смыло потоком. Пострадали многие здания, в том числе строительный рынок. Подтопленными оказались 29 приусадебных участков с аналогичным количеством частных домов.