Разлив воды произошёл на Варшавском шоссе в Москве

Проведение гидравлических испытаний на Варшавском шоссе привело к разливу воды на проезжую часть.
Как
В настоящее время движение транспорта восстановлено, разрушений проезжей части нет, потребители не отключались, — говорится в сообщении «Мосводоканала».
В организации добавили, что гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Они позволяют выявить ненадежные участки инженерных систем и своевременно их отремонтировать.
Как писал NEWS.ru, из-за мощных ливней 8 июля в Рузском округе на территории Московской области прорвало дамбу. После прорыва вода направилась в сторону реки Рузы. Два жилых дома смыло потоком. Пострадали многие здания, в том числе строительный рынок. Подтопленными оказались 29 приусадебных участков с аналогичным количеством частных домов.
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