Раскрыты подробности нападения ревнивца с мачете на пару в Балашихе Источник NEWS.ru: напавший с мачете на пару в Балашихе ждал их в подъезде

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Напавший с мачете на пару в подмосковной Балашихе ждал свою бывшую девушку и ее нового возлюбленного в подъезде, рассказал друг пострадавшей. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что до этого молодой человек перестал общаться с их общими друзьями. Собеседник издания отметил, что никаких угроз накануне со стороны нападавшего не поступало, хотя до этого он часто писал бывшей возлюбленной.

Влюбленная пара не обращала внимания на провокации бывшего. После этого он затих, перестал общаться со всем своим окружением, с общими друзьями, никто его не видел. Вчера нападавший внезапно объявился, напал на моих друзей в подъезде дома. Он их поджидал. Накануне не было никаких угроз с его стороны, это было очень внезапно, — поделился друг девушки.

По словам знакомого, молодому человеку напавший отрубил пальцы мачете и сломал ногу. Он уточнил, что у пострадавшего множество рваных ран, пробито легкое. Девушка тем временем находится в больнице, ей наложили швы, отметил собеседник издания. Он пояснил, что рука пострадавшей не функционирует, через неделю ей будут устанавливать пластины.

Собеседник издания добавил, что инициатором расставания с нападавшим была сама девушка. После этого, по словам знакомого, самооценка молодого человека сильно упала.

Бывший молодой человек моей подруги очень помешался на ней после расставания. Он думал, что никто его больше не полюбит, кроме нее. У него сильно упала самооценка после расставания. Инициатором расхода была моя подруга, ей было некомфортно с ним в отношениях, — рассказал друг пострадавшей.

Нападение произошло 2 июня около 17:00 мск. Несовершеннолетний на почве ревности с помощью ножа по типу мачете ранил 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Правоохранители задержали нападавшего.