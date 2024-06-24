Раскрыты личности троих тюменцев, пострадавших от террористов в Дагестане Трое полицейских из Тюмени стали жертвами перестрелки с террористами в Дагестане

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Трое полицейских из Тюмени были в Махачкале во время теракта, один изи них погиб и двое пострадали, передает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, мужчины уехали в командировку в Дагестан более месяца назад, где служили в составе временной опергруппы. Имя погибшего силовика из Тюмени раскрывалось ранее — им оказался 31-летний лейтенант Виталий Мезенцев. Предположительно, у него осталось как минимум двое детей. Изначально об этом написал 72.RU, информацию подтвердила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

23 июня 2024 года в ходе выполнения поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической деятельности на территории города Махачкала Республики Дагестан при выполнении служебного долга погиб инспектор (ДПС) ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Заводоуковский» лейтенант полиции Мезенцев Виталий Андреевич, — написала Касенова.

По словам Касеновой, еще двое заводоуковских полицейских тяжело ранены. Ural Mash называет имена Юрия Лучнекова и Дмитрия Рослякова. Они госпитализированы.

23 июня в Дербенте и Махачкале злоумышленники напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате был убит священник в Дербенте. Кроме того, при обстреле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале погиб сторож церкви. Боевики также обстреляли машину с полицейскими в дагестанском селе Сергокалы. Террористы использовали иностранное оружие, включая как минимум одну штурмовую винтовку, рассказали в правоохранительных органах.