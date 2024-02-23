Раскрыты детали атаки дрона-камикадзе на Зайцево СЦКК: житель Зайцево пострадал при атаке украинского БПЛА

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Житель Зайцево в Донецкой Народной Республике пострадал при атаке дрона-камикадзе, запущенного со стороны позиций украинской армии, сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что этот населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Населенный пункт Зайцево: в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Карбышева, 17, ранен мужчина 1977 года рождения, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что вечером 22 февраля в Курске работали системы ПВО. Как после пояснил глава региона Роман Старовойт, российские подразделения уничтожили два украинских дрона над территорией Курской области.

Также ВСУ активно пытались атаковать объекты в Белгородской области. Как пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в селе Глотово с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства на два грузовых автомобиля, в результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Гладков уточнил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.